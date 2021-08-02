Токио, 2 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Кубинский борец Михаин Лопес выиграл олимпийский турнир в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Греко-римская борьба

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В финальной схватке Лопес победил грузинского спортсмена Якоба Каджаю.

Бронзовые медали в этом весе завоевали российский борец Сергей Семёнов и представитель Турции Рыза Каяалп.

Лопес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. Он одержал победу на четвёртой Олимпиаде подряд. Причём в 2008 и 2012 году он стал лучшим в весе до 120 кг.

Лопес стал первым борцом в истории, который взял четыре олимпийских золота. Ранее по три золотые медали выигрывали советские и российские борцы Александр Медведь, Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев, а также шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон.

Читайте также: Борец Семёнов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр