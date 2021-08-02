Кубинский борец греко-римского стиля превзошёл результат Карелина
Токио, 2 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Кубинский борец Михаин Лопес выиграл олимпийский турнир в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В финальной схватке Лопес победил грузинского спортсмена Якоба Каджаю.
Бронзовые медали в этом весе завоевали российский борец Сергей Семёнов и представитель Турции Рыза Каяалп.
Лопес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. Он одержал победу на четвёртой Олимпиаде подряд. Причём в 2008 и 2012 году он стал лучшим в весе до 120 кг.
Лопес стал первым борцом в истории, который взял четыре олимпийских золота. Ранее по три золотые медали выигрывали советские и российские борцы Александр Медведь, Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев, а также шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон.
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