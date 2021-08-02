Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Ростовской области план по вакцинации от коронавируса выполнен почти на 55%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 августа.

Zdrav.nso.ru Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 1 млн 116,06 тыс. человек (+ 6 578 за сутки). Обе дозы вакцины получили 769,73 тыс. человек (+ 7 406 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 предполагается 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения.