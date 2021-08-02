Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 91 800 доз. Она будет использоваться для вакцинации российских граждан от 18 до 60 лет. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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Как отметили в ведомстве, предыдущая партия «Спутник Лайт» в количестве 39 320 доз поступила в 109 пунктов вакцинации в разных районах города. Из этой парти привито уже 3387 человек.

«Особенность данного препарата в том, что получивший одну дозу вакцины человек считается завершившим вакцинацию, — пояснил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. — Это очень удобно для тех, кому нужно срочно пройти вакцинацию перед отпуском или командировкой. «Спутник Лайт» также подходит для вакцинации переболевших и тех, кто вакцинировался более полугода назад».

Всего в Петербурге привился 1 328 491 петербуржец. Из них полностью завершили цикл вакцинации 1 000 237 жителей Петербурга, это 38,5% от запланированных 2,6 млн петербуржцев.