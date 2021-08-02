Тбилиси, 2 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В последние дни в Грузии из-за распространения коронавируса сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом 2 августа заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

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«Ситуация довольно сложная. Количество заболевших в сутки за последнюю неделю стабильно составляет около 3000, что, естественно, оказывает серьезное давление на сектор здравоохранения», — сказала Габуния.

Он добавила, что в больницах страны постоянно наращивают число мест для госпитализации пациентов с COVID-19. Также создаются новые места в гостиницах для пациентов, у которых болезнь протекает в лёгкой форме.

Стоит отметить, что в течение 26 июля в Грузии выявили 3666 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель для страны с середины декабря 2020 года.