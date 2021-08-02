Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM Новый порядок аккредитации СМИ для освещения выборов депутатов Госдумы станет своего рода предохранителем от срыва голосования. В этом уверен эксперт Центра общественного наблюдения, а также юрист Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Георгий Симонов.

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Новый порядок в конце июля утвердила ЦИК России. Таким образом, появилась более подробная регламентация хода работы СМИ на выборах, обоснованная и законная. В новых правилах прослеживается чёткая цель — не допустить срыва выборов и провокаций на них.

«Любые серьезные, крупные СМИ, открывшиеся не вчера, смогут найти подходящих сотрудников и аккредитовать под соответствующую работу. И эту работу представители СМИ, уверен, выполнят, как и раньше, на должном уровне», — сказал эксперт.

Симонов также выразил уверенность в том, что на пути тех, кому интересны провокации и хайп, возникнут определённые преграды.