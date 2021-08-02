Токио, 2 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии выбыла с Олимпийских игр в Токио, не сумев взять вес. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полный провал

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Хаббард сделала три неудачные попытки в рывке. В первой попытке она не смогла поднять стартовый вес в 120 кг, а затем дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу.

Хаббард была заявлена в весовой категории свыше 87 кг. Всего участие в финале олимпийских соревнований принимают 10 спортсменок.