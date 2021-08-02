Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 женщин в возрасте от 50 до 85 лет и пятеро мужчин в возрасте от 65 до 87 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За время пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стал 5 241 ковид-пациент.