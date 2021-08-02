Таллин, 2 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Латвии уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) составил 39,1. За это время резко выросло число инфицированных в Эстонии — до показателя 138,5.

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Об этом говорят данные Центрального статистического управления Латвии. Отмечается, что Эстония опередила по показанию заражений Латвию впервые с весны нынешнего года.

Так, 31 июля в Латвии было сделано 8329 тестов на коронавирус, положительными оказались лишь 36 проб. В то же время в Эстонии из 2247 тестов на коронавирус положительный результат дали 128 тестов.

Отмечается, что 80,5% заболевших в Эстонии не были вакцинированы, 3,9% не успели завершить курс вакцинации и у 15,6% курс вакцинации был завершен. При этом 42 новых случая заражения коронавирусом пришлись на Таллин.

Ни в Эстонии, ни в Латвии не зафиксировано в последний день июля летальных исходов от коронавируса.

С 23 июня нынешнего года в Латвии смягчены ограничения, введенные из-за Covid-19, поскольку заболеваемость опустилась ниже порога в 100 случаев на 100 тыс. человек за две недели.