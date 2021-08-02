Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Ростовской области суточный прирост носителей коронавируса продолжает расти, несмотря на установленный двумя днями ранее антирекорд. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 438 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 августа.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (172), Аксайском районе (13), Каменске-Шахтинском и Красносулинском районе (по 11). Более 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,4% — дети.

За время пандемии в Ростовской области подтверждено 110 493 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 97 645 носителей инфекции.