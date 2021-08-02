Москва, 2 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Валютный сектор Мосбиржи в последнее время не поддается внешней турбулентности, что очень неплохо для инвесторов. Однако полностью игнорировать внешний фон вряд ли получится, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов Рубль

«Потенциал повышения ключевой ставки для российского Центробанка РФ пока исчерпан, от сколько-нибудь значимых комментариев регулятор, с большой долей вероятности, пока тоже воздержится.

Это значит, что принципиально новой информации с этой стороны в ближайшее время не появится, а имеющаяся уже отражена в ценах.

Рынок нефти сохраняется и фактором риска для курса рубля, и оплотом поддержки. Высокую волатильность сырьевых цен рубль явно игнорирует, причем как в одну сторону, так и в другую. Для рубля будет неплохо, если нефть Brent останется в перспективе месяца в пределах $73−76 за баррель.

Спрос на физические доллары по мере развития туристического сезона умеренный, и на курсообразование сейчас это оказывает очень мало влияния.

Вероятно, в августе доллар США будет скользить в широком диапазоне 72−76 руб., евро проторгуется в рамках 84−88 руб.», — считает эксперт.

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