Токио, 2 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Российский борец Сергей Семёнов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

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Семёнов одержал победу над представителем Чили Ясмани Акостой Фернандесом. Счёт поединка — 1:1, Семёнову присуждена победа по последнему результативному действию.

Ранее в 1/8 финала Емелин победил египетского спортсмена Абделатифа Мохамеда, в четвертьфинале уступил Якобу Каджая из Грузии, а в утешительном раунде одолел Матти Элиаса Куосманена из Финляндии.