Ереван, 2 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. На территории Армении выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта». Об этом 2 августа сообщает армянский минздрав на своей странице в соцсети Facebook.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Национальный центр профилактики и контроля за заболеваниями при минздраве, Армяно-российский университет и Институт молекулярной биологии НАН Армении совместно провели молекулярно-генетическую экспертизу образцов, взятых у пациентов с положительным результатом ПЦР-тестов. Из 30 образцов в четырех был обнаружен альфа-штамм, а в 25 — Дельта-штамм», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что в настоящее время в республике выявлено за все время пандемии 230 476 заразившихся SARS-CoV-2, из которых 137 — за последние сутки.

Также отмечается, что в Армении на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 4621 и добавляется, что в стране было проведено в общей сложности 1 350 559 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее в Армении было выявлено 229 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.