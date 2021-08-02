Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Учебный год в Ростовской области из-за коронавируса может начаться в заочном режиме. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 августа сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Дистанционное образование

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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 среди детей растёт, что не может не повлиять на вероятное ужесточение мер. Динамика заражения коронавирусом в Ростовской области в течение ближайших двух недель покажет, в какой форме будут проходить школьные занятия — в очном режиме или дистанционном формате.

ИА REGNUM напоминает, что учебный год 2020/2021 в Ростовской области прошёл в очном режиме. Однако частично классы закрывались из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди детей или педагогов.