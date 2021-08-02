Таллин, , 14:45 — REGNUM Если выборы нового президента Эстонии затянутся или не приведут к появлению устраивающего большинство элит кандидата, то нынешнее правительство страны может развалиться. Об этом заявили политолог и журналист Тоомас Сильдам в эфире радиостанции Vikkerraadio.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Сильдама, входящая в кабинет министров Центристская партия продвигает на этот пост главу Академии наук, профессора Тармо Соомере, поэтому возглавляющая правительство Реформистская партия может как «утопить» кандидата, так и дать тому шанс.

Сильдам уверен, что премьер-министр Эстонии и глава реформистов Кая Каллас не заинтересована в правительственном кризисе, как и в провале поисков кандидата на пост государства. Успех коалиции на выборах президента 30 августа покажет, что она контролирует ситуацию, и поможет правительству укрепить свой авторитет, считает политолог.

«Хотя в Реформистской партии есть скептики. И не только для скептиков-реформистов, но и для «Отечества» и социал-демократов (оппозиции Эстонии — ИА REGNUM) вопрос в том, как Соомере относится к внешней политике и политике безопасности во все более турбулентном мире», — определил Сильдам возможную проблему в представлении кандидата парламенту страны.

Шансы президента Академии наук на президентских выборах Тоомас Сильдам оценил как 50% на 50%.