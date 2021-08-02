Токио, 2 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Сборная России не будет подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Об этом 2 августа сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Пресс-служба минспорта Пензенской области Денис Аблязин

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«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

Она отметила, что южнокорейский гимнаст исполнил шестибалльный прыжок, поэтому и занял первое место. У Аблязина трудность прыжка составил 5,6 балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аблязин завоевал серебро Олимпиады в опорном прыжке, показав результат составил 14,783 балла. Столько же получил кореец Чэ Хван Син, но судьи отдали ему первое место, а Аблязина отправили на второе.