Москва, 2 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за розыгрыш с коронавирусом в столичном метро. Об этом 2 августа сообщил его адвокат Роман Шахманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили условные сроки», — сказал адвокат.

Подельникам Джаборова — Станиславу Мелехову и Артуру Исаченко — назначили два года лишения свободы условно

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По словам адвоката, Джаборов признал вину, его могут освободить спустя три недели с учетом проведенного в СИЗО времени.

Как сообщает ИА REGNUM, в феврале 2020 года в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.

Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли испугаться из-за его шутки. Расценивать свои действия он попросил, как «глупую шутку».