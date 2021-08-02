Москва, 2 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Безусловно, социальный контракт — это новые возможности для активной занятости населения, тем более все регионы России получили федеральные средства на развитие данной программы, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, эксперт Defender Law & Communication agency Михаил Герголенко.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«С одной стороны, сумма 250 тыс. рублей кажется совершенно небольшой, особенно для открытия бизнеса, но для такой категории граждан как самозанятые, социальный контракт может послужить отличным стартом для приобретения оборудования и запуска своего дела.

Стоит также отметить, что не все граждане смогут воспользоваться социальным контрактом, поэтому при получении социального контракта заявителям стоит уделить большое внимание сбору необходимых документов.

Для этого необходимо подробно ознакамливаться с порядком предоставления и оформления заявки на социальные выплаты. Также внимательно стоит уточнять о порядке расходования денежных средств и предоставлении отчетности в контролирующие органы.

Конечно, подобный механизм достаточно новый и на практике будет возникать большое количество вопросов, но в целом, достаточно положительный инструмент для тех, кто действительно нуждается в данных средствах», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что в рамках социального контракта выплату в размере до 250 тыс. рублей на открытие своего дела могут получить жители России.

Читайте также: В Минтруда напомнили жителям РФ о выплате в размере до 250 тыс. рублей