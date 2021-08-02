Екатеринбург, 2 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Свердловская область приняла партию в 67,3 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Об этом сообщил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Однокомпонентную вакцину уже разгружают в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). В ближайшие дни её получат медучреждения области.

Губернатор предлагает использовать вакцину как для первой, так и для повторной вакцинации. «Если у вас уже есть иммунитет к ковиду, то уровень антител у вас может вырасти в 40 раз», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует делать дополнительные прививки от коронавируса людям, ранее прошедшим вакцинацию. «На сегодняшний день не имеется достаточной информации для того, чтобы выступать с рекомендацией по данному вопросу», — сообщили в организации.