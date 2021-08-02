Волгоград, 2 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Волгоградской области 2 августа выявлен 321 носитель коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 25 районах региона. Выписан после лечения 201 пациент, зарегистрировано 14 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Всего в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтверждён у 71 886 жителей. Выздоровели 63 953 человека, скончались от осложнений 1845 пациентов.

Госпитализированы в стационары и лечатся амбулаторно 6 088 человек.