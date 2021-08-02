Таллин, 2 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало предложили правительству Эстонии отправить в отставку канцлера (заместителя) министерства социальной защиты Марику Приске.

Lenobl.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV, отметив, что ранее с критикой «бездействия» чиновников выступила премьер-министр страны Кая Каллас.

«С вакцинацией действительно слишком много проблем, а ее темп — слишком медленный. Нас не устраивает такая ситуация», — заявила Каллас.

По ее словам, на тему ускорения процесса вакцинации она неоднократно говорила с министрами профильных ведомств: «На мой взгляд, руководящие должностные лица в министерстве социальной защиты в течение какого-то времени не могли предложить новых решений и ускорить темп вакцинации».

Она призвала министра Сигне Рийсало провести изменения в руководстве министерства.

Официальные причины отставки Приске будут обнародованы позже. К работе на посту канцлера Марика Приске приступила в июле 2014 года.