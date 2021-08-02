Сеул, 2 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение сократить оборонный бюджет текущего года на 560 млрд вон (~$485,8 млн), чтобы изыскать средства для финансирования дополнительного бюджета, направленного на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом 2 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства обороны Пу Сын Чхана.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По его словам, данная мера не окажет влияния на основные планы страны по закупке вооружения, включая план оперативного развертывания истребителей F-35A и план модернизации ракет «Patriot».

Известно, что в 2020 году правительство страны изъяло из оборонного бюджета примерно 1,77 трлн вон (~$1,5 млрд) и направило данные средства на финансирование дополнительных бюджетов.