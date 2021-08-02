Москва, 2 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Расходы бюджета Москвы в течение коронакризиса можно и нужно рассматривать с точки зрения значительных социальных инвестиций. Такие существенные суммы ранее не вкладывались в течение 1,5 лет в дополнительную защиту здоровья населения, поддержку медицинского персонала и в целом в структуру здравоохранения столицы, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Сергей Собянин

«По сути, прозрачность бюджета и его переориентация на реализацию социальных программ за последние 18 месяцев позволили правительству Москвы стать примером для других регионов в оперативной реализации кризисных задач.

Недополученные 250 млрд рублей, конечно, совсем не большая сумма. Мы прекрасно понимаем, что индустрия развлечений и сервиса, культура, ресторанный бизнес серьезно пострадали. Многие предприятия общепита попросту были закрыты.

Но для Москвы эта потеря невеликая. Тысячи компаний малого бизнеса, особенно в ресторанном бизнесе, постоянно закрываются и на их месте открываются новые.

Нехватка рабочей силы в российской столице на строительных объектах вызывает больше вопросов — почему же так происходит? Вряд ли коренные жители страны и граждане союзной Белоруссии отзываются работать на строительных объектах столицы.

Все дело, вероятно, в заниженной заработной плате и сложившейся культуре и традициях приема на работу на московские строительные объекты. Этот подход властям следовало бы переосмыслить. Российским гражданам должен быть дан приоритет зарабатывать больше.

Привлечение неквалифицированной рабочей силы из стран бывшего СССР должно сопровождаться медицинским страхованием таких работников, оплатой работодателем их медицинских и других услуг.

Наяву мы видим чаще бесправную рабочую силу мигрантов с приехавшими в Россию их семьями. Все они по непонятным причинам пользуются бесплатно социальной инфраструктурой столицы, в частности, это московские детские сады, школы и поликлиники.

Сэкономив на оплате труда на мигрантах, бюджету приходится нести расходы на социальной поддержке иностранных граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 обошлась бюджету Москвы в более чем 600 млрд руб., заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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