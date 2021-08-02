Токио, 2 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Российский борец Сергей Емелин одержал победу над представителем Молдавии Виктором Чобану в поединке за третье место в олимпийском турнире по греко-римской борьбе. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Греко-римская борьба

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В весовой категории до 60 кг Емелин победил Чобану со счётом 12:1.

Ранее в утешительном раунде Емелин победил представителя США Ильдара Хафизова. До этого он в четвертьфинале проиграл кубинцу Луису Орте, а в 1/8 финала одолел египетского спортсмена Хайтема Махмуд Фахми.