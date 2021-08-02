Киев, 2 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский представил программу празднования 30-летия независимости страны, которая предполагает военный парад и другие мероприятия.

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«10 основных мероприятий, 10 ключевых достижений, 10 важных выводов, а вместе — 30 лет независимости и одна мечта на последующие годы. Борьба за независимость длилась не один день, поэтому и не один день мы будем отмечать победу в этой борьбе», — сказал Зеленский на форуме «Украина 30» в Киеве.

Он добавил, что в рамках празднования 23 августа в географическом центре Украины построят монумент единства. В этот же день состоится первая встреча в рамках формата «Крымская платформа», инициированного Киевом для реализации своих притязаний на полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины планирует выделить на празднование Дня независимости Украины 5,423 миллиарда гривен, или почти $200 млн. Празднование Дня независимости Украины будут финансировать из государственного и местных бюджетов, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством.

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