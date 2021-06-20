20 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили новость о том, что правительство Украины планирует выделить на празднование Дня независимости Украины 5,423 миллиарда гривен, или почти $200 млн.

Оксана Переможенко, , 13:50 — REGNUM Правительство Украины планирует выделить на празднование Дня независимости Украины 5,423 миллиарда гривен, или почти $200 млн. Празднование Дня независимости Украины будут финансировать из государственного и местных бюджетов, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством.

Кибрик Евгений Адольфович. Пир во время чумы. Илл. к книге «Легенда об Уленшпигиле». 1935-38

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Украина Сейчас». Многие комментирующие отметили, что Украина имеет массу проблем и ее граждане живут не столь хорошо, чтоб тратить указанную сумму на празднования Дня независимости. Также люди указали на то, что и «независимости» нет.

«Это не только юбилей. Будет запуск «Крымской платформы», гости, а это тоже стоит денег», — отметила Наталья П.

«Ну, да. Бабла столько, что девать некуда», — пишет Ирина.

«Можно было бы и потратить, если бы о больших успехах за 30 лет можно было рассказать», — написал Oleg.

«Ничего, будет четвертая платежка, вытянем…» — отреагировал Osya B.

«Какая независимость? Всю внешнюю политику диктуют», — добавил Server404.

Дирижёр Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ)

«[Зачем] мы платим военный сбор, если есть деньги в бюджете на развлечения?» — не понимает один из читателей.

«Скорее всего, в эту сумму входят «самые высокие флаги Украины» в каждой области, а если нет, то это реально перебор…» — написал Ярослав.

«Правильно, мы — успешная страна в Европе, войну «выиграли», территории «освободили», зарплаты минималка — тысяча долларов, безработицы «нету», коррупции «нет», почему бы не погулять?» — отреагировал Паша.

«Что нам дала независимость? Нищета, воровство, не позорьтесь… У нас мало проблем?» — спросил Вячеслав Вячеславович.

«В колониях карнавалы. Дорого, богато. Скачем», — отреагировал Виталий.

«Потратьте эти деньги, чтоб отдать кредит МВФ, блин! Совсем тронулись», — пишет Ernest D.

«30 лет независимости от СССР и зависимости от доллара, США и… олигархов», — отметил Михаил К.

«[Зачем] этот пафос! Типа у нас всё хорошо, мы себе можем это позволить», — добавил Rostyslav R.

«Какая богатая страна. [Плевать], что врачи 5500 [грн или 14 600 рублей] в месяц получают. Боюсь представить, сколько платят учителям», — пишет Александр И.

«Правильно, как на праздники тратить миллиарды, так они первые. А как на нужды людей, так сразу: «А чё? Зачем?». Да, это юбилей, лады. Но всё же это не должно быть важнее своего же народа, который еле живёт на сегодняшние зарплаты», — добавил читатель под псевдонимом Италия, а что?.

«Была бы реальная независимость, то да. А так они деньги народные разворуют, и от народа Украины ничего не зависит», — пишет Aleksandr S.

Эжен Делакруа. Шильонский Узник. 1834

«Медицина и война, похоже, имеют уже «железный купол», а Зеленскому необходимо шоу — это его стихия. Так что в этом случае «бригада —95» (отсылка к студии «95 квартал». — О. П.) справится с любой суммой», — отреагировал bchkvp.

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«Когда везде мировой кризис и проблемы с экономикой, Украина себе, конечно же, может позволить транжирить бабло. А что, красиво жить не запретишь», — отметила Olesya.

«Разумнее было бы потратить на онкобольных людей, построить школы, детские сады, спортивные школы и т. д.» — пишет Елена Николаевна.

«Какая… «независимость???» — спросил Max N.

«Ну да, у нас же нет проблем в стране. Хотя, в принципе, если бомжу дать денег, он их потратит на мимолетную радость, так что все правильно», — отметил один из читателей.

«Возможно, в эту цифру входит ремонт различных мест Киева, строительство и что-то другое. Опубликуйте [информацию], какие проекты за эту сумму собираются сделать. Очень интересно», — добавил Даня.

«Дороги бы лучше сделали по всей стране», — подытожил S.M.

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Напомним, ранее стало известно, что на Украине в честь празднования тридцатой годовщины независимости (отмечается 24 августа 2021 года) по плану мероприятий, которые готовят власти страны, предусмотрено проведение парада войск.