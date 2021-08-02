Ульяновск, 2 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор по делу о жестоком обращении с ребёнком. Перед судом предстала его мать. Трое детей женщины отданы под опеку, сообщает следственное управление СКР по региону.

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Фигурантом уголовного дела стала жительница рабочего посёлка Вешкайма. Правоохранители установили, что с августа 2020 года по январь 2021 года, периодически злоупотребляя спиртным, она била своего малолетнего сына и совершала иные насильственные действия. По данным следствия, причиной стала личная неприязнь к ребёнку.

В ведомстве отмечают, что семья ранее стояла на учёте в службах системы профилактики из-за злоупотребления женщиной спиртными напитками, но была снята «с исправлением ситуации в лучшую сторону».

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Суд признал её виновной, назначив один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В управлении сообщают также, что органом следствия инициирована процедура лишения родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей.

«Судом соответствующее исковое заявление удовлетворено, дети изъяты из семьи и отданы под опеку», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело факту жестокого обращения с 13-летней девочкой. Правоохранители заинтересовались семьёй после беседы с ребёнком.

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