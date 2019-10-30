Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело факту жестокого обращения с несовершеннолетней. Расследование началось после общения правоохранителей с подростком, сообщает МВД по региону.

Правоохранители заинтересовались семьёй после беседы сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних с 13-летней девочкой.

«Полицейские выяснили, что мать ребенка злоупотребляла спиртными напитками, применяла к 13-летней дочери физическое насилие, высказывала в её адрес оскорбления. Обстоятельства происшествия установлены в ходе беседы с подростком», — говорится в сообщении.

По решению Мелекесского районного суда законный представитель лишена родительских прав, девочка проживает в семье отца. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области началась проверка в связи с сообщением о нарушении прав 15 детей в приёмной семье в Димитровграде. Информация о якобы жестоком обращении с приёмными детьми стала распространяться в социальных сетях — в частности, сообщалось, что детей якобы плохо и скудно кормят, наказывают за малейшие провинности.

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