Токио, 2 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро Олимпийских игр в опорном прыжке. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийский флаг

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Результат Аблязина составил 14,783 балла. Ровно столько же получил южнокорейский спортсмен Чэ Хван Син, но судьи отдали ему первое место, а Аблязина отправили на второе.

Замкнул тройку Артур Давтян из Армении с результатом 14,733 балла.

Ещё один российский гимнаст Никита Нагорный получил 14,716 балла и занял только пятое место.