Оттава, 2 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Федеральное правительство Канады ожидает получить более 2,3 миллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 на этой неделе в то время, как чиновники из служб здравоохранения готовятся к потенциальной четвертой волне распространения коронавируса. Об этом 2 августа сообщил телеканал CTVNews.

Канада

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Всего Канада получила уже более 66 миллионов доз вакцины от COVID-19, чего достаточно для полной иммунизации всех жителей страны. По состоянию на 27 июля федеральное правительство имело в национальном резерве 6,7 миллиона вакцин, которые при необходимости могут отправиться в провинции.

Новые поставки вакцины от COVID-19 ожидаются после заявлений главного санитарного врача Канады Терезы Тэм, которая предупредила, что страна может столкнуться с четвертой волной пандемии, если ограничения будут сняты до того, как уровень вакцинации повысится.

По ее словам, по состоянию на 30 июля в среднем в стране выявляли 640 новых случаев в течение недели, что на 93% ниже пика третьей волны.