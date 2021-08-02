Канберра, 2 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Ограничения на сообщение между штатами Австралии продолжают ужесточаться по всей стране на фоне того, как Новый Южный Уэльс борется с распространением «Дельта"-вариантом коронавируса. Об этом 2 августа сообщил телеканал Nine News.

(сс) CWitte Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Так, 1 августа власти Виктории закрыли границу с Квинслендом, а сегодня они ввели дополнительные ограничения для жителей Нового Южного Уэльса. С 3 августа жители приграничных районов соседнего штата смогут въехать на территорию Виктории только в исключительных случаях.

Лишь небольшому числу жителей Нового Южного Уэльса будет разрешен беспрепятственный въезд на территорию Западной Австралии, все остальные должны будут отправиться на 14-дневный карантин.

Власти Южной Австралии, подчеркивают журналисты, находятся всего в одном шаге от того, чтобы полностью закрыть границу с Квинслендом. В этой связи премьер-министр Стивен Маршалл призывает всех жителей штата незамедлительно вернуться в свои постоянные места проживания.