Москва, 2 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Торги 30 июля были для рубля достаточно успешными, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Российская валюта укрепилась к доллару на 0,7%, закрыв последний торговый день июля на отметке 72,73 рубля к единице американской валюты. К евро российская расчетная единица также укрепилась, закрыв июль по цене 86,78 рубля за евро и увеличив свою стоимость на 0,31%.

На стороне рубля играли высокие цены на нефть и темпы восстановления российской экономики. С августа фокус несколько сместится на внешние рынки.

В частности, нефть в начале августа начала дешеветь на фоне замедления экономического роста и деловой активности в Китае, а также наращивании добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки согласно договоренностям.

Эти факторы оказывают давление на развивающиеся рынки. При этом политика ЦБ РФ, которая останется жесткой еще как минимум на полгода, заставляет инвесторов позитивно воспринимать перспективы рубля в ближайшее время и активно вкладываться в ОФЗ и кэрри-трейд с рублем.

При этом в фокусе аналитиков все равно будут оставаться данные по заболеваемости новыми штаммами, а также макроэкономические статданные из США по июлю. От них во многом будет зависеть тональность заседания ФРС в Джексон-Холле в середине fduecnf.

Предполагаемые коридоры движения российской валюты на сегодня. 2 августа, — 72,80−73,50 рубля за доллар и 86,50−87,40 рубля за евро», — считает эксперт.

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