Донецк, 2 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернул часть исков Донецкой Народной Республики (ДНР) по поводу военных преступлений властей Украины в Донбассе. Об этом 2 августа рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Dnr-news.com Денис Пушилин

«Мы готовы предоставлять все данные, которые у нас есть, и обмен такими данными уже присутствует. Что же касается ранее поданных исков в ЕСПЧ, часть из них вернулась совсем недавно с требованием дополнить ту или иную информацию», — приводит его слова РИА Новости.

Также он добавил, что в данный момент продолжается работа с этими исками и уточнил, что власти ДНР помогают пострадавшим от агрессии со стороны ВСУ гражданам отстоять свои права.

«В дальнейшем эта работа будет продолжена. С нашей стороны максимальная открытость и желание, чтобы справедливость восторжествовала», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории ДНР.