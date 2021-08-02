Сеул, 2 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Ким Ман Ги провёл 2 августа личную встречу с сингапурским коллегой Тео Энг Дихом, с которым обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран договорились активизировать обмены в области оборонных технологий, гуманитарной помощи и кибербезопасности.

Известно, что личная встреча на тему оборонной стратегии между представителями двух стран состоялась впервые за восемь лет.

Как отметили в министерстве обороны Южной Кореи, стороны подтвердили важность личного общения, а также договорились о проведении ежегодных встреч с целью обсуждения путей развития сотрудничества в сфере обороны.

Тео Энг Дих также встретился с первым замминистром обороны Южной Кореи Пак Чэ Мином, с которым обсудил эпидемиологическую ситуацию и вопросы региональной безопасности.