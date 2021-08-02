Токио, 2 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Российский борец Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

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В полуфинале Евлоев одержал победу над польским спортсменом Тадеушем Михаликом со счётом 7:1. Финал пройдёт 3 августа, соперник Евлоева определится позднее.

Ранее Евлоев победил представителя Грузии Георгия Мелию (3:1) и венгерского спортсмена Алекса Герго Сёке (6:2).