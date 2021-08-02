Токио, 2 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) wolfganggerth Пляжный волейбол

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В 1/8 финала российские волейболисты одержали победу над испанским дуэтом Пабло Эррерой Аллепусом и Адрианом Гавирой Кольядо со счётом 2:0 (22:20, 21:17).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

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