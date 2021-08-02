Москва, 2 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Банки должны получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ. Об этом 2 августа говорится в совместном письме Банка России и Роскомнадзора, сообщается на сайте регулятора

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Также следует запрашивать отдельное согласие гражданина на обработку его биометрических данных, Кредиторам не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения.

В ЦБ РФ отметили, что сейчас при получении кредита в банках заемщик одной подписью соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам или неограниченному кругу лиц. Это недопустимо — информация может использоваться не по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, в России три четверти граждан (более 75%) за последний год пользовались онлайн-переводами.

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