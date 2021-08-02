Кишинёв, 2 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Очные занятия в школах Кишинёва начнутся в сентябре, если большинство работников школ пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации города, 2 августа заявил мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

В школе

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«Чтобы начать новый год обучения с физическим присутствием школьников и учителей, необходимо, чтобы в столице вакцинировались около 70−80% дидактических и недидактических кадров», — сказал Чебан.

Мэр столицы также рассказал об итогах марафона вакцинации от COVID-19 в Кишинёве, который прошёл с 31 июля по 1 августа. За это время привились 850 сотрудников системы образования.

Стоит отметить, что 1 августа также проходил марафон вакцинации от COVID-19 в молдавском селе. Там привились только 23 человека.