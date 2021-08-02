Симферополь, 2 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки подтвердили 373 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 августа. Накануне, 1 августа, сообщалось о 383 новых носителях инфекции.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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За сутки выздоровевшими после коронавируса признаны ровно 100 крымчан. Ещё десять человек пополнили статистику смертности от осложнений на фоне инфекции. В больницах с коронавирусом и пневмонией находятся 3 281 человек, 4 545 пациентов лечатся дома.

Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 60 577 человек, выздоровели 50 917 пациентов. Скончались 1 779 человек с COVID-19.