Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В настоящее время сразу в нескольких странах Европы бушуют сильные лесные пожары. По данным министерства иностранных дел Швеции, только в зонах стихийного бедствия в Турции сейчас находятся 400 граждан страны. Об этом 1 августа написала газета Aftonbladet.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Справится с разгулом стихии сейчас пытаются справиться на Сицилии, в Калайоки (Финляндия) и третьем крупнейшем городе Греции Патры.

Особую обеспокоенность шведского МИДа вызывает ситуация в Турции, где сейчас находятся 400 граждан Швеции.

«На данный момент у нас нет информации о пострадавших шведах», — отметила в интервью газете пресс-секретарь министерства иностранных дел Швеции Хедда Эрикссон.