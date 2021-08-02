Екатеринбург, 2 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали 527 новых носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе уже пятые сутки подряд ставят антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, 1 августа было выявлено 520 ковид-пациентов.

Среди новых носителей вируса — 153 жителя Екатеринбурга, остальные 374 человека проживают в других муниципалитетах. Всего подтверждено 108 468 случаев заражения с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе прошло вакцинацию от коронавируса менее 20% жителей.