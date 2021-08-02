Токио, 2 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзу в командном спринте по велоспорту на треке на Олимпиаде в Токио. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В заезде за третье место Войнова и Шмелёва оказались быстрее спортсменок из Нидерландов. Их результат составил 32,252 секунды, их соперницы финишировали позже на 0,252 секунды.

Золото выиграли китайские спортсменки, серебро досталось сборной Германии.