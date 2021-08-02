Пекин, 2 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Количество жертв, вызванных сильными ливнями, наводнений в китайской провинции Хэнань, расположенной в центре страны, увеличилось до 302. Об этом 2 августа сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Newdesignfile.com Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Также уточняется, что еще 50 человек на данный момент все еще числятся как пропавшие без вести.

Кроме того, известно, что от начавшихся 16 июля в результате ливней наводнений в провинции пострадали 13,91 млн человек в 150 регионах уровня уездов. Помимо того в результате разгула стихии было повреждено почти 1,05 млн га посевов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что число жертв ливней в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 99 по состоянию на полдень 29 июля.