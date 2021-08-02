Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Швеции огромному количеству онкологических больных приходится ждать своей очереди на лечение, поскольку медицинские учреждения по всей стране заняты борьбой с пандемией коронавируса. Об этом 2 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Онкология

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По данным журналистов, больше половины онкобольных не получили лечение вовремя. Ситуация в регионах выглядит по-разному и зависит от того, в каком лене проживает отдельный пациент.

Отмечается, что многие регионы в Швеции не справляются с достижением целевого показателя, согласно которому 8 из 10 пациентов должны начать лечение в течение 28 дней после подозрения на наличие онкологического заболевания.

«Мы не рады такому развитию событий, но мы очень надеемся, что это связано с пандемией или чем-то еще», — заявила в эфире радиостанции председатель Общества по борьбе с раком груди Сюзанна Диерофф Хэй.