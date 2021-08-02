Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Ковид-ограничения и закрытые границы приведут к сокращению числа людей, просящих политическое убежище в Швеции в 2021 году. Об этом со ссылкой на прогноз миграционного агентства Швеции 2 августа написала газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно новому прогнозу миграционного агентства Швеции, число беженцев в стране составит 13 000 человек вместо прежних 15 000.

«Мы ожидали, что оно увеличится во второй половине этого года, но теперь мы видим, что ограничения не ослабли в той степени, как мы думали раньше, из-за распространения «Дельта"-варианта», — рассказал газете генеральный директор ведомства Микаэль Риббенвик.

В то же миграционные власти Швеции ожидают, что количество просителей политического убежища увеличится позже, когда пандемия утихнет.