Москва, 2 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Инициатива правительства «Мой частный дом» включает три блока вопросов, сообщил 2 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Три простые вещи нужно сделать. Первое: быстро, не жевать, оформлять землю и делать её оценку для того, чтобы люди могли, оценив эту землю, пойти в банк, получить новый вид ипотечного кредита на индивидуальный жилищный дом», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что сейчас такого ипотечного продукта нет.

Поэтому среди направлений, которые нужно сделать в рамках инициативы, Хуснуллин назвал быстрое оформление земли, появление нового ипотечного продукта для частного домостроения, над которым ведётся работа совместно с ЦБ РФ, а также быстрое подключение к инженерным сетям.