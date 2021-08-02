Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Швеции, наряду с другими европейскими странами, будет вынуждено покупать вакцины от COVID-19 производства Pfizer и Moderna по повышенным ценам. Об этом 1 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Новая цена за одну дозу вакцины Pfizer составляет чуть более 200 крон (порядка 1800 рублей) по сравнению с предыдущей ценой чуть менее 160 крон. Цена на вакцину Moderna будет увеличена с 190 крон до примерно 260 крон (порядка 2 300 рублей)

Координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём подтвердил в интервью газете Dagens Nyheter, что цена по недавним контрактам, заключаемым в рамках ЕС, выросла.

Он отмечает, что причиной повышения цен является тот факт, что новые контракты распространяются на обновленные вакцины, которые будут лучше защищать как от текущих, так и от будущих вариантов коронавируса.