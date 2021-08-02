Сеул, 2 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 получили 27 892 человека. Об этом 2 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 2 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 19 472 376 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 37,9%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 409 294 человека, а препаратом Pfizer — 7 075 946 человек, препаратом Janssen — 1 129 762 человека, Moderna — 857 374 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 480 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 7 146 409 человек.

За последние два дня (31 июля — 1 августа) в стране было зарегистрировано 1279 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 117 762 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на одного человека, до 434 человек.