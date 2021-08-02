Токио, 2 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. С просьбой к властям Японии предоставить информацию о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской обратилось посольство Белоруссии в этой стране. Об этом 2 августа говорится в сообщении на сайте белорусского диппредставительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В сообщении отмечается, что из-за поступившей в посольство Белоруссии в Японии информации о возникшей накануне в токийском аэропорту Ханэда с Тимановской ситуации, белорусские дипломаты прибыли в тот же день туда для выяснения обстоятельств и оказания ей возможной консульско-правовой помощи.

«Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси. По состоянию на 17:00 (11:00 мск) 2 августа Тимановская в посольство не обращалась», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что политическое убежище, а также визу для въезда в Польшу предложили белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской польские власти.

Отметим, 1 августа национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной по легкой атлетике решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния.