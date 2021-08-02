Токио, 2 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина получила серьёзную травму. Об этом 2 августа заявил глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин.

Erik van Leeuwen Дарья Клишина

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По его словам, всего от спортсменов было 215 обращений по медицинским вопросам. 153 раза они обратились по вопросам восстановления, 62 — по вопросам заболеваний.

«Единственная серьёзная травма — у Клишиной», — сказал Конокотин.

1 августа Клишина не смогла пробиться в финал Олимпиады. В квалификации она получила серьезную травму. В двух первых попытках она сделала заступ, а во время третьей попытки повредила заднюю поверхность правого бедра.