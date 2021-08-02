Канберра, 2 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Министр здравоохранения самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард, выступая 2 августа на пресс-конференции, призвал жителей страны и местные власти к национальному единству, чтобы остановить распространение в стране «Дельта"-варианта коронавируса. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

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«Я на самом деле слышал, как один премьер-министр [штата] сказал: «Что ж, мы будем участвовать в забеге самостоятельно». Так дела не делаются. Каждый штат и каждая территория должны достичь целевого показателя по вакцинации (от 70 до 80%), чтобы продемонстрировать эффективный результат», — отметил Хаззард.

Министр также подтвердил, что по крайней мере 80% жителей Нового Южного Уэльса должны будут пройти вакцинацию, прежде чем локдаун в штате будет снят.

На данный момент только 18,7% жителей Нового Южного Уэльса в возрасте 16 лет и старше считаются полностью привитыми от COVID-19.